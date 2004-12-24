«Много у нас тут проблем. Вот с дорогой тоже. Хотя бы утром детей бы в школу забирали, и вечером привозили. Два раза автобус бы ходил. И то бы уже легче было. А то транспорт тут знаете какой идёт! Особенно когда пересмена на шахте. А частных сколько — о-о-о. Берегись, что собьют. Всё бы ничего. Но вот дороги бы чистили и с транспортом бы наладили всё. Да и квартиры не дают никак. И даже не обнадёжат: мол, ждите, дадут. Так и живём», — заключает дядя Саша.