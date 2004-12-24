Ни школ, ни больниц и один магазин: как новокузнечане живут на Три-четыре
Три-четыре — это не просто странная комбинация цифр, а шахтёрский микрорайон на окраине Абашева.
Известен он не всем горожанам. Да и в интернете как призрак: 2gis на запрос с комбинацией слов ничего не выдаёт. «Википедия» показывает лишь, что территория входит в Абашево. Что ж, вооружаемся фотоаппаратом, диктофоном и отправляемся на Три-четыре — показать читателям, как живёт микрорайон, о котором почти не знают.

В нашем материале три раздела "Как добраться до Три-четыре", "Жизнь Александра Ивановича" и "А что администрация?". Вы можете перейти к каждому из них в любой момент через боковое меню, обозначенное точками.
Как добраться до Три-четыре?
Краткая справка: название Три-четыре пошло от шахты «Абашевская 3−4», которую позже переименовали в Нагорную. Её открыли в 1954 и закрыли в 1996 году. «Новокузнецкая», работавшая в этом же районе, продержалась дольше — по 2001 год. Ещё одну шахту, «Абашевскую», законсервировали с 2014.
Мы сходили на Три-четыре в середине октября, в дождливое воскресенье. Чтобы посмотреть на наш маршрут, нажмите на кнопку ниже. В открывшейся странице выберите красную кнопку "Start Exploring". Перемещайтесь между слайдами, нажимая на боковые стрелки.
Кликай
Чтобы добраться до Три-четыре, мы садимся на маршрутку № 5 «Вокзал-Абашево» и едем до конечной. Уже в середине дороги узнаём потенциальных жителей Абашева — всегда казалось, что у них более грустные глаза и в целом уставший вид.

Конечная остановка «Абашево» иногда напоминает мини-вокзал Нерусские таксисты на «Жигулях», потягивающие кофе «Три-в-одном», старая закусочная, бездомные животные у стоек старого рынка. Много маршруток.
Попасть на «Три-четыре» можно пешком или на автобусе. Немного прогуляемся. Эта дорога и ведёт в микрорайон.
Спустя несколько минут по обочине натыкаемся на развилку. Налево — дорога в микрорайон, направо — до шахты.
Мы пошли направо, и спустя семь минут в гору оказались на своеобразной смотровой площадке. Отсюда хорошо слышны работы на законсервированной «Абашевской» — видимо, переезжают в новое здание. А вот вид из-за деревьев так себе.
Возвращаемся к развилке (где находится стела "Абашевской") и теперь идём налево. Спустя пару минут мы снова у «Абашевской» — она прям тут, за забором. Слева на возвышении дома, справа — шахта. Ничего необычного.
Идём обратно на конечку и ждём автобус № 2- единственный, идущий до Три-четыре. Спустя пятнадцать минут подъезжает обычный ПАЗик.

Наши попутчики почти все с пакетами из «Марии-Ра» или большими хозяйственными сумками. Многие здороваются друг с другом и спрашивают о делах. Тянет перегаром.
Едем несколько минут до остановки «Школа». Она третья по счёту, после «Сельской» и «Шахты Абашевская». Школы № 83 (сначала — № 13) здесь уже нет: аварийное здание снесли, а педсостав и учеников перевели в школу № 30 в Абашеве.
Место, где мы вышли, выглядит вот так.
Спойлер: на Три-четыре нет ни детских садов, ни больницы, ни почты. Единственный соцобъект — магазин «Настенька».

В нём нас встречает дружелюбная продавщица, тоже из местных. «Ничего вообще нету», — машет в ответ на вопрос о детских площадках. — «Дети играют сами во дворах, или друг с другом».
Хозяева точки постарались собрать всё самое нужное: продукты, средства гигиены, батарейки. Даже мультикассу поставили.

Цены показались стандартными для несетевого магазина, а фрукты и овощи — свежими.
"Привоз каждый день", - объясняет продавщица. И начинает волноваться, глядя на фотоаппарат. - Ой, надо было разрешение спросить у хозяйки. Не надо, наверное, фотографировать, а то мне достанется".
Мы покидаем магазин и идём к Александру Ивановичу Кубасову, одному из местных долгожителей.
Жизнь Александра Ивановича
67-летний дядя Саша Кубас, как его называют местные, живёт на Перелесской. Автобус туда не заезжает, и мы идём в гору по красного цвета насыпке. Сопровождают нас громкие ручейки.
Несколько раз мимо проносятся шахтовые автобусы — до «Антоновской» и «Полосухинской». Десять минут, и мы у дяди Саши. У него частный дом с угляркой, баней и туалетом. За забором нас старательно облаял пёс. Из печной трубы вьётся дымок.
Дом у дяди Саши для одинокого старика очень чистый.

«У нас здесь одни пенсионеры живут. Светка вот рядом — бабке 80 лет», — начинает рассказ наш хозяин.
Александр Иванович
Мы с провожатым жуём пирожки с картошкой, испечённые к нашему приходу.
«Раньше шахтёры со всех сторон бежали с деревень и дома строили. Лес таскали и себе дома строили, лишь бы где-то было жить. Земля сейчас не продаётся здесь, она как санитарная зона шахты „Абашевская". Нас должны, по идее, вообще отсюда выселить. Вот здесь две шахты распалось. За горою шахта „Новокузнецкая" была, и вот здесь „Нагорная", где Герой Социалистического труда Дроздецкий работал. Ему 86 лет сейчас, вчера передавали по телевизору. Старенький уже стал. Мой земляк!» — продолжает дядя Саша.
Наш собеседник сюда приехал в 83-м году и сразу пошёл работать на шахту. Народу, говорит, было много. Почти все переехали. Многие получили жильё по программе. Дядя Саша живёт один — помимо него, собака да кот. Последний вьётся рядом и выпрашивает кусочек пирожка.
Кот Александра Ивановича
«Грязный он! — говорит о коте Александр Иванович. — Лазает по чердакам, там же пыль. Здесь вообще везде пыль ой-ёй-ёй какая. С дороги летит, и летом, и зимой. Зимой дорогу посыпают шлаком, когда ветры дуют, и у нас всё чёрное. Летом, когда жара, от пыли туман стоит».
Вода в доме Александра Ивановича есть — холодная. Стоят счётчики. На качество воды он не жалуется. А с дорогами, говорит, не всегда хорошо. Зимой, по словам дяди Саши, плохо чистят снег: «Летом ещё туда-сюда. Но зимой — ой-ёй-ёй. Траншеи целые делаешь, пока дорогу чистишь».

Из-за этого непростая ситуация со «скорой» и другими службами.
«Вызвал „скорую" — и на дорогу выходишь. Просят к магазину идти. А зима настанет — и так, случись что, человеку тяжело, чтобы госпитализировать, надо тащить на себе. Со „скорой" тут вообще беда. Не дай бог пожар, у нас дом тут рядом горел зимой, дак шланги с дороги протягивали, проехать не могли».
Уголь наш собеседник, как и некоторые другие пенсионеры, получает бесплатно по областной программе. 7,8 тонн — до весны, говорит, хватает. За перевозку до дома приходится платить четыре с половиной тысячи.

В этом году топливо всё никак не отгрузят.

«Нет угля. Талон выписал, он на руках. А угля в Осинниках нету. Привезти-то они привезут, но когда», — сокрушается пенсионер.

За продуктами ходит сам — в уже знакомый нам магазин. Покупки для дяди Саши — целая история.

«Видите, как далёко магазин? Прежде чем пойти, я целый день думаю, как же сходить (смеётся). Тут уже начинает вечереть — часа четыре, пять — ***** [чёрт], надо бежать», — смеётся Александр Иванович.


Вечерами смотрит телевизор — каналы показывают. Сотовая связь не всегда доступна. Чтобы поймать сигнал, приходится бегать из комнаты в комнату. Половицы здесь, кстати, скрипят — по словам дядь Саши, из-за того, что дом был под подработкой четыре раза. Жалуется: всё никак не дают квартиру и даже не обнадёживают.
Александр Иванович у своего дома
У соседа дяди Саши, например, в огороде провалилась земля — и он вскоре получил квартиру. «Везучий человек, понимаешь!» — комментирует это Александр Иванович.
«Фундаменты у нас лопаются. Вот года два-три у меня полы ведёт. Вода в подполье даже пошла. Никогда не было — тут пошла. В шахте вода собирается. Приходят, замеряют метан у нас! Каждый квартал. В подполье замеряют, погребе. Просадка же идёт, трещины везде, метан и выделяется. Вообще, положено, прежде чем в погреб лезть, проверить его. А мы лезем (улыбается)! А ещё и бывает, с сигаретой лезешь. А это очень опасно. Тут неподалёку, взрывались в погребе. И горели даже. Тут всё было», — вздыхает дядя Саша.
Продолжаем разговор на улице. Александр Иванович указывает на голубой дом по соседству — его, говорит, не покупают даже за 150 000 рублей.
Дом рядом с Александром Ивановичем
А затем рассказывает про гору, что чуть дальше — там, мол, раньше садили овощи и гектарами ягоду. Вся гора красная была от клубники.
За домом - гора, где раньше сажали овощи и ягоду
«Много у нас тут проблем. Вот с дорогой тоже. Хотя бы утром детей бы в школу забирали, и вечером привозили. Два раза автобус бы ходил. И то бы уже легче было. А то транспорт тут знаете какой идёт! Особенно когда пересмена на шахте. А частных сколько — о-о-о. Берегись, что собьют. Всё бы ничего. Но вот дороги бы чистили и с транспортом бы наладили всё. Да и квартиры не дают никак. И даже не обнадёжат: мол, ждите, дадут. Так и живём», — заключает дядя Саша.
Во дворе он обращает внимание на ступеньку у дома — раньше, говорит, была вровень с землёй. Но подработка сделала своё дело.
Раньше эта ступенька была вровень с землёй
На обратном пути Три-четыре заметно более оживилось. Через пару сотен метров от дома дяди Саши слышим отдалённые голоса, шум дрели, детскую ссору. Встречаем группку подростков. Автобус по дороге назад полон — девушки, подростки, папа с сыном. Все едут на конечку — кто к друзьям, кто в магазин. А кто просто пройтись по району — как не люби тишину и спокойствие, а иногда хочется шума и жизни вокруг.
Вы можете увидеть весь наш маршрут до Три-четыре. Для этого нажмите на кнопку ниже. В открывшейся странице выберите красную кнопку "Start Exploring". Перемещайтесь между слайдами, нажимая на боковые стрелки.
Кликай
А что администрация?
Три-четыре — микрорайон действительно непростой. В редакцию ВашГород.ру поступали жалобы на обвалы земли, подземные пожары, аварийное жильё. Жильца Уссурийской, кстати, тоже шахтёра-ветерана, никак не могли переселить из ветхого дома.
«Самым острым вопросом остается переселение жителей с подработанных территорий. Работы по содействию гражданам в приобретении жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ ликвидированными горными предприятиями, проводятся с соответствии с правилами, определёнными Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 г. № 840 «О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования» и Постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 г. № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», — сообщили ВашГород.ру в администрации Новокузнецка.
2001 года с подработанных земель шахт «Новокузнецкая» и «Нагорная» переселили 249 семей. Не решена проблема 1100 ветхих неплановых домов, расположенных на отводах, принадлежащих действующему ООО «Шахта «Абашевская». Там проживают более 2000 человек, добавили в администрации.
Шахта "Абашевская"
Чистят от снега только основные магистральные улицы и автодороги. Дороги частного сектора в муниципальный контракт не входят.
«Администрацией района организуются работы по очистке улиц частного сектора для устранения аварийных ситуаций прохождения специализированной техники, оказывается помощь в предоставлении материала для отсыпки автодорог, а также информации о предприятиях района, имеющих специализированную технику, для доставки материала и производства дорожных работ», — прокомментировали в администрации.
Не у всех жителей до сих пор есть водопровод. На 17 улиц и 36 точек питьевую воду завозят три раза в неделю, сообщили ВашГород.ру чиновники.

P. S. В общем, тем, кто жалуется на плохие дороги или отключения горячей воды, стоит разок-другой съездить на Три-четыре — и возмущение как рукой снимет. Шутка (а может, и нет).

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