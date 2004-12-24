«Самым острым вопросом остается переселение жителей с подработанных территорий. Работы по содействию гражданам в приобретении жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ ликвидированными горными предприятиями, проводятся с соответствии с правилами, определёнными Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004 г. № 840 «О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования» и Постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 г. № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков», — сообщили ВашГород.ру
в администрации Новокузнецка.